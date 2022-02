Come Tienanmen: l’uomo disarmato che prova a fermare i carri armati russi | VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Immagini che ricordano quelle del 4 giugno 1989, quando il “Rivoltoso sconosciuto” si pose davanti ai carri armati in piazza Tienanmen a Pechino per fermare i mezzi militari in città. E ora la storia si è ripetuta in Ucraina, nella zona Sud del Paese, da dove arriva il VIDEO dell’uomo che ferma (o almeno tenta) i carri armati russi che dalla Crimea erano in viaggio verso la capitale Kiev. VIDEO shows a Ukrainian citizen attempting to block a large convoy of russian vehicles. pic.twitter.com/pwOU5S9jQy — Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 25, 2022 Uomo ferma carri armati russi ostacolandoli sulla strada Del filmato, diventato virale nel corso ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Immagini che ricordano quelle del 4 giugno 1989, quando il “Rivoltoso sconosciuto” si pose davanti aiin piazzaa Pechino peri mezzi militari in città. E ora la storia si è ripetuta in Ucraina, nella zona Sud del Paese, da dove arriva ildelche ferma (o almeno tenta) iche dalla Crimea erano in viaggio verso la capitale Kiev.shows a Ukrainian citizen attempting to block a large convoy ofan vehicles. pic.twitter.com/pwOU5S9jQy — Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 25, 2022 Uomo fermaostacolandoli sulla strada Del filmato, diventato virale nel corso ...

