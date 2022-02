Come i terremoti danneggiano la crosta terrestre (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Analizzare le zone colpite da violenti terremoti potrebbe fornire importanti indicazioni sul modo in cui questi eventi possono danneggiare la crosta terrestre. Lo hanno evidenziato i ricercatori dell'Università della California Davis e dell'Università di Harvard, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature Geoscience per descrivere i risultati del loro lavoro. Nel luglio 2019, spiegano gli autori, una serie di terremoti ha colpito la zona di Ridgecrest, in California, tra Los Angeles e Las Vegas. Si sono verificate anche due scosse di magnitudo 6,4 e 7,1 a distanza di un giorno. I sismologi hanno analizzato le conseguenze dei terremoti sulla crosta terrestre, cercando di carpire informazioni utili per l'elaborazione di modelli computerizzati. La zona ... Leggi su agi (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Analizzare le zone colpite da violentipotrebbe fornire importanti indicazioni sul modo in cui questi eventi possono danneggiare la. Lo hanno evidenziato i ricercatori dell'Università della California Davis e dell'Università di Harvard, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature Geoscience per descrivere i risultati del loro lavoro. Nel luglio 2019, spiegano gli autori, una serie diha colpito la zona di Ridgecrest, in California, tra Los Angeles e Las Vegas. Si sono verificate anche due scosse di magnitudo 6,4 e 7,1 a distanza di un giorno. I sismologi hanno analizzato le conseguenze deisulla, cercando di carpire informazioni utili per l'elaborazione di modelli computerizzati. La zona ...

