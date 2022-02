"Come costruire molotov": Kiev, la mossa della disperazione. "Genocidio ucraino", sfregio di Lavrov. Draghi pessimista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 12.31: Putin, dialogo con Xi Jinping Il presidente cinese Xi Jinping, si apprende, ha avuto una telefonata oggi pomeriggio (ora cinese) con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente statale Cctv: l'asse Russia-Cina si fa sempre più forte? Ore 12.19: Kharkiv bombardata Un intensissimo bombardamento russo ha colpito Kharkiv, seconda città ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 12.31: Putin, dialogo con Xi Jinping Il presidente cinese Xi Jinping, si apprende, ha avuto una telefonata oggi pomeriggio (ora cinese) con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente statale Cctv: l'asse Russia-Cina si fa sempre più forte? Ore 12.19: Kharkiv bombardata Un intensissimo bombardamento russo ha colpito Kharkiv, seconda città ...

Guerra in Ucraina, la diretta: Kiev, "come costruire molotov". Lavrov: "Fermare il loro genocidio"

