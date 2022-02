Clima, da Enea un nuovo modello per stimare l'evoluzione del livello del Mar Mediterraneo (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) - Un modello matematico evoluto in grado di riprodurre nel modo più fedele possibile l'evoluzione del livello del Mar Mediterraneo, dal passato al futuro. Si chiama Med16 ed è stato messo a punto dai ricercatori Enea di modellistica Climatica. “L'ultimo rapporto Ipcc del 2021 sottolinea che le proiezioni medie di innalzamento del livello del mare sulla Terra non sono abbastanza accurate per i bacini marginali, come il Mediterraneo, che richiedono lo sviluppo di modelli specifici. Ecco, il nostro studio finalmente colma questo gap scientifico”, spiega Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio Enea di Modellistica Climatica e Impatti e autore del nuovo studio Modelling present and ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) - Unmatematico evoluto in grado di riprodurre nel modo più fedele possibile l'deldel Mar, dal passato al futuro. Si chiama Med16 ed è stato messo a punto dai ricercatoridi modellisticatica. “L'ultimo rapporto Ipcc del 2021 sottolinea che le proiezioni medie di innalzamento deldel mare sulla Terra non sono abbastanza accurate per i bacini marginali, come il, che richiedono lo sviluppo di modelli specifici. Ecco, il nostro studio finalmente colma questo gap scientifico”, spiega Gianmaria Sannino, responsabile del laboratoriodi Modellisticatica e Impatti e autore delstudio Modelling present and ...

