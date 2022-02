Cioffi: «Udogie mi ha detto che la palla gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Udinese ha pareggiato con il Milan a San Siro con un gol che secondo il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è stato irregolare, per fallo di mano. Al termine del match l’allenatore dell’Udinese Cioffi, ha commentato l’episodio. «Gol di Udogie? L’importante è che l’abbia colpito e sia entrato. Non l’ho vista, devo essere sincero. Dalle immagini mi sembra più che l’abbia toccata Romagnoli. Anche se l’avesse toccata con la mano abbiamo 4-5 persone al Var che guardano. Noi abbiamo sempre accettato con eleganza le decisioni arbitrali. Non credo però che ci sia compensazione. A me il ragazzo ha detto che gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Udinese ha pareggiato con il Milan a San Siro con un gol che secondo il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è stato irregolare, per fallo di mano. Al termine del match l’allenatore dell’Udinese, ha commentato l’episodio. «Gol di? L’importante è che l’abbia colpito e sia entrato. Non l’ho vista, devo essere sincero. Dalle immagini mi sembra più che l’abbia toccata Romagnoli. Anche se l’avesse toccata con la mano abbiamo 4-5 persone al Var che guardano. Noi abbiamo sempre accettato con eleganza le decisioni arbitrali. Non credo però che ci sia compensazione. A me il ragazzo hache gli èe poi». L'articolo ilNapolista.

