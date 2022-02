Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercoledì 2 marzo è il giorno del Trofeo Laigueglia 2022, primo appuntamento della stagione italiana del Ciclismo su strada. Una corsa storica quella ligure, che ha ritrovato nuovo prestigio negli ultimi anni rappresentando il miglior trampolino di lancio verso i prossimi appuntamenti come Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Tra i big al via lungo i 202 km con partenza e arrivo a Laigueglia sono attesi tra gli altri Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart e Bauke Mollema, vincitore della scorsa edizione. ORARI, TV E streaming – In attesa del dettaglio sull’orario di partenza e arrivo, è certo che il Trofeo Laigueglia 2022 sarà trasmesso nelle sue fasi finali da RaiSport in ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercoledì 2 marzo è il giorno del, primo appuntamento della stagione italiana delsu strada. Una corsa storica quella ligure, che ha ritrovato nuovo prestigio negli ultimi anni rappresentando il miglior trampolino di lancio verso i prossimi appuntamenti come Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Tra i big al via lungo i 202 km con partenza e arrivo asono attesi tra gli altri Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart e Bauke Mollema, vincitore della scorsa edizione. ORARI, TV E– In attesa del dettaglio sull’di partenza e arrivo, è certo che ilsarà trasmesso nelle sue fasi finali da RaiSport in ...

