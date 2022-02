Ciclismo | Sonny Colbrelli | “Eccoci alla prima gara di questo 2022 | sono molto motivato”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ormai ci siamo, manca sempre meno all’inizio della campagna del Nord di. L’Omloop Het Nieuwsblad del 27 febbraiosarà infatti ladi una lunga serie di gare che si concluderà con il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, corse in programma rispettivamente il 3 e il 17 aprile. Tra gli azzurri al via troveremo anche, grande protagonista della scorsa stagione con la magnifica vittoriaParigi-Roubaix. “di questa stagione– commenta il nativo di Desenzano del Garda (fonte: Spazio) – È l’apertura della stagione delle Classiche in Belgio e permotivo èimportante per me ...