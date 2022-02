Ciclismo, Filippo Baroncini operato per la frattura del radio: ritorno fra circa un mese (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non l’inizio di stagione dei sogni per Filippo Baroncini. Il neoprofessionista della Trek-Segafredo, campione del mondo Under23 lo scorso anno nelle Fiandre, è caduto lo scorso 16 febbraio nella prima tappa della Volta ao Algarve, da Portimao a Lagos, venendo costretto al ritiro. Purtroppo per lui lo scivolone di nove giorni fa non è stato senza conseguenze, provocandogli una frattura scomposta del radio del braccio destro. A distanza di una settimana dall’accaduto, Baroncini è stato sottoposto ad un’operazione per ridurre la frattura stessa. Ciclismo: caduta e frattura del radio per Filippo Baroncini alla Volta ao Algarve Lo ha annunciato la stessa Trek-Segafredo, che ha reso noto come l’intervento ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non l’inizio di stagione dei sogni per. Il neoprofessionista della Trek-Segafredo, campione del mondo Under23 lo scorso anno nelle Fiandre, è caduto lo scorso 16 febbraio nella prima tappa della Volta ao Algarve, da Portimao a Lagos, venendo costretto al ritiro. Purtroppo per lui lo scivolone di nove giorni fa non è stato senza conseguenze, provocandogli unascomposta deldel braccio destro. A distanza di una settimana dall’accaduto,è stato sottoposto ad un’operazione per ridurre lastessa.: caduta edelperalla Volta ao Algarve Lo ha annunciato la stessa Trek-Segafredo, che ha reso noto come l’intervento ...

