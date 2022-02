Cia Puglia, le priorità per gli agricoltori Sottoposte all'assessore regionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: L’immediata convocazione dell’Antitrust al fine di verificare e fermare l’aumento fuori controllo dei costi energetici; chiedere con forza a Parlamento e Governo l’eliminazione delle accise su carburanti e olii lubrificanti; convocare GDO, parte industriale e imprese agroalimentari per definire contratti che garantiscano ai produttori prezzi superiori ai costi di produzione. E poi, ancora: credito d’imposta sui costi di produzione in agricoltura; l’istituzione di un Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura sia a livello nazionale che regionale; e, infine, la convocazione urgente di un Tavolo ortofrutticolo regionale per trovare soluzioni concrete a una crisi devastante del settore. Sono queste le sei priorità Sottoposte stamattina da CIA ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: L’immediata convocazione dell’Antitrust al fine di verificare e fermare l’aumento fuori controllo dei costi energetici; chiedere con forza a Parlamento e Governo l’eliminazione delle accise su carburanti e olii lubrificanti; convocare GDO, parte industriale e imprese agroalimentari per definire contratti che garantiscano ai produttori prezzi superiori ai costi di produzione. E poi, ancora: credito d’imposta sui costi di produzione in agricoltura; l’istituzione di un Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura sia a livello nazionale che; e, infine, la convocazione urgente di un Tavolo ortofrutticoloper trovare soluzioni concrete a una crisi devastante del settore. Sono queste le seistamattina da CIA ...

