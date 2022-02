”Chitarre blu” | il nuovo singolo di Fulminacci fuori venerdì 25 Febbraio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Arrivablu, ildiche anticipa l’uscita dell’album TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI.blu, ildiil 25blu è il racconto di una situazione vissuta per la prima volta. Ci sono due persone scariche che cercano ovunque le batterie giuste per ricominciare a funzionare”. Con queste paroleci racconta ilBLU, uscito oggi per Maciste Dischi/Artist First. Il brano, che anticipa l’arrivo di TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI, versione speciale del suo ultimo albuml’11 marzo con 4 nuovi ...

Advertising

44xsempre : finalmente sono appena riuscita ad ascoltare chitarre blu e posso dire una delle mie canzoni preferite di fulmi - MontiFrancy82 : #FULMINACCI : esce “CHITARRE BLU”, il nuovo singolo che anticipa “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI - SMSNEWSOFFICIAL : #FULMINACCI : esce “CHITARRE BLU”, il nuovo singolo che anticipa “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI” - inrosacipria : Tra tutte le uscite di oggi non perdetevi questa chicca ??????? #ChitarreBlu - xcinefilax : Chitarre Blu di Fulminacci veramente carina come canzone -

Ultime Notizie dalla rete : Chitarre blu

è il racconto di una situazione vissuta per la prima volta. Ci sono due persone scariche che cercano ovunque le batterie giuste per ricominciare a funzionare ". Con queste parole ...... che torna sul palco insieme a Buffa anche in veste di musicista (, voci, percussioni) e ad ... A unire i due sono anche il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il, uno del ...Ogni venerdì la lista aggiornata delle nuove canzoni uscite in settimana. Pronti per fare il pieno di novità musicali?Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono i singoli e gli album. Tra le uscite di questa settimana Cremonini, Irama e Anastasio.