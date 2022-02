Chip strategici La taiwanese Tsmc aderisce alle sanzioni contro la Russia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co () “rispetterà pienamente i nuovilli sulle esportazioni” previsti dal governo, che ha annunciatolain risposta all’invasione dell’Ucraina. È quanto si legge in una nota della società che precisa: “il gruppo ha adottato un rigoroso sistema dillo dell’export per garantire che le restrizioni vengano rispettate”. Al fine di costringere Mosca a fermare la sua aggressione militareKiev e a riavviare il dialogo pacifico tra tutte le parti interessate il prima possibile, il governo di Taiwan si uniràeconomiche internazionalila, si legge in una nota del ministero degli Esteri ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chip strategici

Formiche.net

...startup è quello di ottenere un'ulteriore miniaturizzazione e integrare la tecnologia su un. ... l'azienda tedesca vuole ora focalizzarsi su questo campo per i propri scopiTra gli annunci, Santa Clara ha svelato le roadmap di prodotto e i prossimi passaggi... Intel è già impegnata nello sviluppo dei prossimie ha approfitta dell'evento per comunicare ...Nelle giornate di 21 e 22 febbraio i Segretari Nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno tenuto le assemblee dei lavoratori nel sito STMicroelectronics di Catania per informarli dell’incontro che c’è stato ...Non siamo totalmente immuni alla crisi dei semiconduttori, ma siamo certi che la nostra strategia non ci isolerà”. GlobalFoundries produce chip per dozzine di clienti, tra cui AMD ed Intel ed ...