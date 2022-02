Chi sarà il ventesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 28 febbraio, verrà eliminato un nuovo concorrente. A rischio eliminazione ci sono Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, finiti al televoto dopo le nomination della puntata di giovedì, nel corso della quale c’è stata l’uscita di scena di Katia Ricciarelli. Chi sarà eliminato lunedì prossimo? Come sempre, per rispondere alla domanda ci affidiamo ai sondaggi del Grande Fratello Vip sull’eliminazione del 28 febbraio. Ecco i risultati aggiornati con le percentuali aggiornate di volta in volta per darvi il quadro migliore possibile di quello che potrebbe poi accadere nel corso della diretta di lunedì. Grande Fratello Vip 6, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella prossima puntata delVip 6, in onda lunedì 28 febbraio, verràun nuovo concorrente. A rischio eliminazione ci sono Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, finiti al televoto dopo le nomination della puntata di giovedì, nel corso della quale c’è stata l’uscita di scena di Katia Ricciarelli. Chilunedì prossimo? Come sempre, per rispondere alla domanda ci affidiamo aidelVip sull’eliminazione del 28 febbraio. Ecco i risultati aggiornati con le percentuali aggiornate di volta in volta per darvi il quadro migliore possibile di quello che potrebbe poi accadere nel corso della diretta di lunedì.Vip 6, ...

Advertising

vaticannews_it : #24febbraio #Ucrainarussia C'è chi ha evocato il rischio di una terza guerra mondiale. Continuiamo a pensare che l'… - fabioalisei : Trasformeremo in tifo da stadio anche questa #guerra . Dai nostri salotti, dai nostri divani, dai nostri cessi alze… - elio_vito : Ecco qua, a chi diceva che non si poteva fare, proposta di legge n. 3??4??7??0?? segnatevi questi numeri, giocateli… - germanshepard8 : RT @Antonio79B: Oggi #25febbraio il profilo #PuntoLettura compie 8 anni, per festeggiare e ringraziare tutti voi chi userà nei propri tweet… - Antonio79B : RT @Antonio79B: Oggi #25febbraio il profilo #PuntoLettura compie 8 anni, per festeggiare e ringraziare tutti voi chi userà nei propri tweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 febbraio: Gemma e Matteo non ci saranno, in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo ...si è trovato invece di fronte all'abbandono della trasmissione da parte di Denise ed oggi non sarà ... Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell'ora c'è sempre la possibilità di vedere la replica la ...

Uno di noi sta mentendo su Netflix, quando esce la Stagione 2? Chi sarà stato? Dovrete vederla, per scoprirlo! Noi possiamo solo dirvi che la prossima stagione dovrebbe essere incentrata su Saleh, la sorella di Bronwyn, come avviene nel secondo romanzo del ciclo ...

Da domani arriva il vaccino Novavax in Lombardia: dove a chi sarà somministrato Fanpage.it ...si è trovato invece di fronte all'abbandono della trasmissione da parte di Denise ed oggi non... Pernon riuscisse a sintonizzarsi a quell'ora c'è sempre la possibilità di vedere la replica la ...stato? Dovrete vederla, per scoprirlo! Noi possiamo solo dirvi che la prossima stagione dovrebbe essere incentrata su Saleh, la sorella di Bronwyn, come avviene nel secondo romanzo del ciclo ...