Chelsea, Tuchel: «Lukaku all'Inter? Non ho letto i giornali…»

L'allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato delle voci sul possibile ritorno di Lukaku all'Inter Durante la conferenza stampa a due giorni dalla finale di Carabao Cup, Thomas Tuchel ha parlato delle voci di mercato riguardanti Lukaku: «Non ho letto i titoli dei giornali, mi fido dei miei giocatori. Ora non è periodo di calciomercato, tutti sono coinvolti sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere insieme. Ci serve un Lukaku forte per questo, non abbiamo bisogno di distrazioni. E' molto calmo al momento».

