Advertising

sportli26181512 : Chelsea, Rudiger nel mirino del Manchester United: Il Manchester United è interessato a ingaggiare il difensore cen… - junews24com : Rudiger Juve, irrompe un'altra big. Le ultime - - dripkalulu : @Ste_castoldi8 @AnfetaMilan Sinceramente rudiger prima che arrivasse thiagone era praticamente fuori dal progetto A… - piero84423514 : @RickyTrevisani hai commesso un errore imperdonabile nella tua telecronaca questa sera…hai detto che Thiago Silva g… - Danielbluesman : Se dobbiamo trovare il pelo nell'uovo di questo chelsea è alonso. Per il resto è una goduria vedere giocare di nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Rudiger

Novità importanti arrivano dall'Inghilterra per il futuro di Anthony Rüdiger . L'ex difensore della Roma, il cui contratto con ilscadrà il prossimo 30 giugno, sembra destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato degli svincolati, ma tra le squadre sulle sue tracce si registra l'accelerata del ...Calciomercato Juventus, stando al 'Mirror' l'obiettivo in difesa, il più chiacchierato profilo del momento, cioèpotrebbe rimanere in Premier League ma non più alIl Manchester United è interessato a ingaggiare il difensore centrale tedesco del Chelsea Antonio Rudiger, a parametro zero, quando il suo contratto con il club inglese scadrà a fine stagione.Ascolta la versione audio dell'articolo Rudiger Juve: un’altra big sarebbe intenzionata a fare sul serio per il tedesco in scadenza con il Chelsea Accostato anche alla Juventus, Antonio Rudiger fa gol ...