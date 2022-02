Charlene di Monaco torna a casa… in versione manga

(Di venerdì 25 febbraio 2022)diè ricoverata in una clinica in Svizzera da diverse settimane. Ieri, però, è uscita allo scoperto sulle pagine di Le Parisien, raccontando l’entusiasmo della sua trasformazione in(foto: Getty) L’ultima volta che aveva rilasciato una dichiarazione era stato il 31 dicembre. Poi, da allora, silenzio assoluto. Ieri, invece,diha sorpreso tutti. E, sulle pagine di un quotidiano, ha fatto il grande annuncio: a breve tornerà sulla scena. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdie il ritorno a casa Assente dalla Rocca da mesi – e senza dare sue notizie se non tramite il principe Alberto -, la principessaha scelto di uscire allo scoperto intervenendo ...

dista meglio ma non torna a Monte Carlo, ringrazia, ma non Alberto II. Il mistero che avvolge Sua Altezza Serenissima, ancora ricoverata in una clinica per dipendenze con vista sul ...Ultimissime indiscrezioni Royal.di, le sue primissime parole dopo il ricovero. Il Principe Alberto completamente ignorato. Gli ultimi mesi della Principessadisono stati molto difficili? L'articolo ...Charlene di Monaco riappare in pubblico in versione manga e si racconta tra le pagine di Le Quotidien con entusiasmo ...Ma nel Principato è tutto pronto per accoglierla: soprattutto i due figli Jacques e Gabriella sentono molto la nostalgia della mamma Ancora non c’è una data ufficiale per il… Leggi ...