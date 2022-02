Charlene di Monaco si trasforma in eroina di un fumetto manga ma non torna a casa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo tutte le supposizioni sullo stato di salute di Charlene di Monaco è lei a rompere il silenzio e anche se non si mostra, non appare, esce allo scoperto. Lo fa in un modo che nessuno si aspettava perché sarà la protagonista di un fumetto manga. Charlene Wittstock è ancora ricoverata nella clinica in Svizzera ma a Le Parisien ha rilasciato un’intervista e questo fa già tirare un primo sospiro di sollievo ai sudditi. Nessun accenno alle sue condizioni né al motivo per cui è ancora in clinica ma l’entusiasmo per il progetto arriva fino al Principato di Monaco. La principessa Charlene di Monaco sarà l’eroina di un manga giapponese e la sua gioia è coinvolgente, fa ben sperare, anche se non mancano le conclusioni di chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo tutte le supposizioni sullo stato di salute didiè lei a rompere il silenzio e anche se non si mostra, non appare, esce allo scoperto. Lo fa in un modo che nessuno si aspettava perché sarà la protagonista di unWittstock è ancora ricoverata nella clinica in Svizzera ma a Le Parisien ha rilasciato un’intervista e questo fa già tirare un primo sospiro di sollievo ai sudditi. Nessun accenno alle sue condizioni né al motivo per cui è ancora in clinica ma l’entusiasmo per il progetto arriva fino al Principato di. La principessadisarà l’di ungiapponese e la sua gioia è coinvolgente, fa ben sperare, anche se non mancano le conclusioni di chi ...

Advertising

redazionerumors : Charlene di Monaco rompe il silenzio dalla clinica, ma sul marito Alberto tace #Charlene #Monaco #principealberto - telodogratis : Charlene di Monaco rompe il silenzio: le prime parole rilasciate dalla clinica in cui è ricoverata - FQMagazineit : Charlene di Monaco rompe il silenzio: ecco le sue prime parole dalla clinica svizzera dove è ricoverata - zazoomblog : Charlene di Monaco rompe il silenzio e riappare in versione manga - #Charlene #Monaco #rompe #silenzio - IOdonna : L'indiscrezione riportata dalla stampa straniera: la principessa non vuole più tornare a Monaco. Vorrebbe trasferir… -