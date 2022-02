Charlene di Monaco: Le prime parole dalla clinica, schiaffo al principe Alberto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Charlene di Monaco rompe il silenzio e per la prima volta parla dalla clinica svizzera in cui è ricoverata ormai da novembre. La principessa, in realtà, non ha proferito parola né sulle sue condizioni di salute né sulla famiglia. Charlene ha invece voluto ringraziare gli autori di Blitz, il manga giapponese che l’ha voluta come Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 25 febbraio 2022)dirompe il silenzio e per la prima volta parlasvizzera in cui è ricoverata ormai da novembre. Lassa, in realtà, non ha proferito parola né sulle sue condizioni di salute né sulla famiglia.ha invece voluto ringraziare gli autori di Blitz, il manga giapponese che l’ha voluta come

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco rompe il silenzio e ignora tutti: intervento inatteso #CharlenediMonaco - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #CharlenediMonaco rompe il silenzio, parla dalla clinica e ignora il principe Alberto #24febbraio @giadinagrisu https://t.co… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dopo molti mesi, Charlene di Monaco ha rotto il silenzio dalla clinica svizzera in cui è ricoverata: ma non parla della sua… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #CharlenediMonaco rompe il silenzio, parla dalla clinica e ignora il principe Alberto #24febbraio @giadinagrisu https://t.co… - ilgiornale : Dopo molti mesi, Charlene di Monaco ha rotto il silenzio dalla clinica svizzera in cui è ricoverata: ma non parla d… -