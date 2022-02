Champions League, ufficiale: finale spostata a Parigi e tolta alla Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) La finale di Champions League di questa stagione si disputerà a Parigi, e non più a San Pietroburgo. E’ la decisione dell’Uefa, ufficializzata nella tarda mattinata di venerdì 25 febbraio. Lo ha annunciato l’organo che governa il calcio europeo in una nota, in cui ringrazia il presidente francese Emmanuel Macron “per il suo sostegno personale e l’impegno”. La finale si giocherà sempre sabato 28 maggio alle ore 21. La gara, programmata inizialmente in Russia, si giocherà allo Stade de France, nel sobborgo Parigino di Saint-Denis. Una decisione arrivata dopo la convocazione straordinaria da parte del Comitato Uefa che ha deciso di sanzionare la Russia dopo l’invasione – ancora in corso – dell’Ucraina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladidi questa stagione si disputerà a, e non più a San Pietroburgo. E’ la decisione dell’Uefa, ufficializzata nella tarda mattinata di venerdì 25 febbraio. Lo ha annunciato l’organo che governa il calcio europeo in una nota, in cui ringrazia il presidente francese Emmanuel Macron “per il suo sostegno personale e l’impegno”. Lasi giocherà sempre sabato 28 maggio alle ore 21. La gara, programmata inizialmente in, si giocherà allo Stade de France, nel sobborgono di Saint-Denis. Una decisione arrivata dopo la convocazione straordinaria da parte del Comitato Uefa che ha deciso di sanzionare ladopo l’invasione – ancora in corso – dell’Ucraina. SportFace.

