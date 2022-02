Champions League, Uefa sposta finale da San Pietroburgo a Parigi (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Uefa sposta la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi dopo l’invasione dell’Ucraina attuata dalla Russia. Lo ha annunciato l’organizzazione. La finale di Champions è in programma il 28 maggio 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laladida Sandopo l’invasione dell’Ucraina attuata dalla Russia. Lo ha annunciato l’organizzazione. Ladiè in programma il 28 maggio 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

