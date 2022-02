Champions League, Parigi la nuova sede della finale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cambia la sede della finale di Champions League: sarà Parigi I bombardamenti di Mosca iniziati nella giornata di ieri sull’Ucraina hanno portato le prime conseguenze anche in campo sportivo. Oltre alla sospensione del campionato ucraino, infatti, la UEFA ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League, prevista per quest’anno a San Pietroburgo. La nuova sede della finale è stata scelta a Parigi con lo Stade de France che dunque ospiterà l’atto conclusivo del principale torneo continentale per club. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cambia ladi: saràI bombardamenti di Mosca iniziati nella giornata di ieri sull’Ucraina hanno portato le prime conseguenze anche in campo sportivo. Oltre alla sospensione del campionato ucraino, infatti, la UEFA ha deciso di cambiare ladi, prevista per quest’anno a San Pietroburgo. Laè stata scelta acon lo Stade de France che dunque ospiterà l’atto conclusivo del principale torneo continentale per club. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

AAlciato : La finale della prossima Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. - juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - VoceGiallorossa : ??Finale di Champions League a Parigi: il comunicato ufficiale della UEFA: 'Grazie a Macron' #ASRoma - tonnogobbo : RT @juanito92e: Ufficiale: La finale di Champions League si giocherà a Parigi. Strano! -