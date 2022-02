Champions League | l' Uefa sposta la finale da San Pietroburgo a Parigi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cresce anche nel mondo dello sport l'indignazione per il precipitare della crisi in Ucraina. Tanto che l'si è riunita questa mattina e ha deciso dire ladiprevista ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Gli ultimi avvenimenti hanno portato l'UEFA a spostare la sede della prossima finale di, inizialmente in programma a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio. Non si giocherà più in ...La finale diin programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade de France. Lo ha deciso l'Uefa alla luce dell'invasione Russia in Ucraina.CHAMPIONS LEAGUE PARIGI – Ora è ufficiale. La finale di Champions League si giocherà a Parigi e non più a San Pietroburgo. La Uefa ha comunicato che il nuovo stadio dove si terrà il grande evento sarà ...TORINO - La Uefa ha annunciato ufficialmente lo spostamento a Parigi della sede della finale di Champions League, inizialmente prevista a San Pietroburgo, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina: ...