Champions League | decisa la nuova sede della finale!

La notizia di un'eventuale cambio di sede della finale di Champions League 2021/22 era già nell'aria da diversi giorni, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: secondo quanto riportato dal New York Times, la UEFA ha deciso che la finale della massima competizione europea per club non verrà disputata a San Pietroburgo come da programma, bensì a Parigi al Parco dei Principi. Dopo la rimozione del main sponsor russo Gazprom dalle divise da parte dello Schalke 04 e la chiusura del rapporto di sponsorizzazione con Aeroflot da parte del Manchester United, anche la UEFA prende le distanze dall'invasione in Ucraina e condanna inevitabilmente l'operato del paese che avrebbe dovuto ospitare la finale.

