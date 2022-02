Champions | il Cremlino contro lo spostamento della finale

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilvenerdì ha dichiarato di essersi rammaricato per la decisioneUEFA di spostare ladiLeague di quest’anno da San Pietroburgo a Parigi sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, affermando che la città sarebbe stata una buona sede per quello che è stato definito un «festival del calcio». «È un peccato che L'articolo

La finale diLeague non si giocherà a San Pietroburgo. La decisione era nell'aria ma negli ultimi minuti è stata scelta anche la sede alternativa: sarà Parigi. La reazione delè ......le regole anche per match casalinghi di club e nazionali russe e ucraine La finale di... Immediata la replica russa, con ilche ha definito una 'vergogna' la decisione. Campo neutro ...Il Cremlino venerdì ha dichiarato di essersi rammaricato per la decisione della UEFA di spostare la finale di Champions League di quest’anno da San Pietroburgo a Parigi sulla scia dell’invasione russa ...La finale di Champions League si giocherà a Parigi ... ma gli ultimi eventi legati alla guerra hanno spinto i vertici dell'Uefa a cambiare. Il Cremlino ha risposto con una nota: «Lo spostamento della ...