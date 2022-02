Centrosinistra: Renzi, 'Pd? su giustizia passo avanti, se son rose fioriranno vedremo' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Pd ha fatto una scelta coerente con il garantismo e la serietà della propria storia". Così Matteo Renzi al Messaggero.it sul voto a favore, da parte del Pd, in Senato sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open. "E' stato un passo avanti importante. Dopodichè vedremo cosa accadrà. Noi abbiamo sempre dato una mano al Pd alle amministrative e anche nel ballottaggio a Roma. Poi ci sono anche stati incidenti, come sulla legge Zan dove il Pd ha sbagliato impostazione... Se son rose fioriranno, vedremo. Noi non staremo né con i sovranisti Salvini e Meloni, né con i populisti. Noi siamo lì, spero ci sia anche il Pd". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Pd ha fatto una scelta coerente con il garantismo e la serietà della propria storia". Così Matteoal Messaggero.it sul voto a favore, da parte del Pd, in Senato sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open. "E' stato unimportante. Dopodichècosa accadrà. Noi abbiamo sempre dato una mano al Pd alle amministrative e anche nel ballottaggio a Roma. Poi ci sono anche stati incidenti, come sulla legge Zan dove il Pd ha sbagliato impostazione... Se son. Noi non staremo né con i sovranisti Salvini e Meloni, né con i populisti. Noi siamo lì, spero ci sia anche il Pd".

