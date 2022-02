“Cena a casa Mia”, il programma televisivo per ricordare Mia Martini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 6 marzo su iniziativa dell’Associazione Minuetto-Mimi Sarà – su GO-TV (canale 63) arriva un programma per ricordare Mia Martini Dal 6 marzo – su iniziativa dell’Associazione Minuetto-Mimi Sarà – su GO-TV (canale 63) otto puntate per ripercorrere, attraverso le testimonianze di amici e familiari, il percorso artistico di questa straordinaria cantante Il ricordo intramontabile di Mia Martini resta vivo ancora oggi. Non solo per la sua inestimabile bravura, ma anche per la capacità – grazie alla sua voce sublime – di attraversare le corde dell’anima e di arrivare dritta al cuore della gente. Ogni giorno, a mantenere vivo il suo ricordo contribuisce anche l’Associazione Minuetto, fondata dalla sorella maggiore, Leda Bertè e, nel 2013, trasformata dal Presidente Enzo Adriani in “Associazione Minuetto-Mimi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 6 marzo su iniziativa dell’Associazione Minuetto-Mimi Sarà – su GO-TV (canale 63) arriva unperMiaDal 6 marzo – su iniziativa dell’Associazione Minuetto-Mimi Sarà – su GO-TV (canale 63) otto puntate per ripercorrere, attraverso le testimonianze di amici e familiari, il percorso artistico di questa straordinaria cantante Il ricordo intramontabile di Miaresta vivo ancora oggi. Non solo per la sua inestimabile bravura, ma anche per la capacità – grazie alla sua voce sublime – di attraversare le corde dell’anima e di arrivare dritta al cuore della gente. Ogni giorno, a mantenere vivo il suo ricordo contribuisce anche l’Associazione Minuetto, fondata dalla sorella maggiore, Leda Bertè e, nel 2013, trasformata dal Presidente Enzo Adriani in “Associazione Minuetto-Mimi ...

