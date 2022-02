C’è posta per te ospiti, la nuova puntata di Maria De Filippi: in studio arrivano Francesco Totti e Raoul Bova (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio va in onda un nuovo appuntamento dello storico people show di creato e condotto da Maria De Filippi. La nuova puntata andrà in onda ovviamente su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa ed i telespettatori potranno gustarsi due nuove e speciali sorprese farcite di due amatissimi volti dello sport e del cinema italiano. A fare compagnia alla conduttrice arriveranno infatti l’ex capitano e colonna dell’A.S Roma Francesco Totti e l’apprezzatissimo attore Raoul Bova. Il settimo appuntamento stagionale mostrerà quindi al pubblico la partecipazione dei due volti noti, arrivati a condire le storie intense del programma con la loro simpatia e delicatezza. Scopri tutto quello che succederà nella nuova ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio va in onda un nuovo appuntamento dello storico people show di creato e condotto daDe. Laandrà in onda ovviamente su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa ed i telespettatori potranno gustarsi due nuove e speciali sorprese farcite di due amatissimi volti dello sport e del cinema italiano. A fare compagnia alla conduttrice arriveranno infatti l’ex capitano e colonna dell’A.S Romae l’apprezzatissimo attore. Il settimo appuntamento stagionale mostrerà quindi al pubblico la partecipazione dei due volti noti, arrivati a condire le storie intense del programma con la loro simpatia e delicatezza. Scopri tutto quello che succederà nella...

