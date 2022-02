C’è Posta Per Te, Francesco Totti ospite della puntata di sabato 26 febbraio. Con Maria De Filippi anche Raoul Bova (Di venerdì 25 febbraio 2022) Proprio nella settimana in cui il gossip sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è all’apice, ecco che l’ex capitano giallorosso va in tv. Totti sarà infatti ospite di C’è Poste Per Te durante la puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 febbraio e che, con tutta probabilità, è stata registrata di recente. E chissà se ‘il Pupone’ rivelerà a Maria De Filippi qualcosa sulla vicenda che tanto ha infiammato le pagine di cronaca rosa in questi ultimi giorni. Sì, lui ha già smentito via Instagram ma nuovi dettagli stanno rendendo il ‘mistero’ sempre più complesso. Nella stessa puntata anche Raoul Bova sarà ospite di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Proprio nella settimana in cui il gossip sulla presunta crisi trae Ilary Blasi è all’apice, ecco che l’ex capitano giallorosso va in tv.sarà infattidi C’è Poste Per Te durante lache andrà in onda su Canale 526e che, con tutta probabilità, è stata registrata di recente. E chissà se ‘il Pupone’ rivelerà aDequalcosa sulla vicenda che tanto ha infiammato le pagine di cronaca rosa in questi ultimi giorni. Sì, lui ha già smentito via Instagram ma nuovi dettagli stanno rendendo il ‘mistero’ sempre più complesso. Nella stessasaràdi ...

