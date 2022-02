C’è Posta per Te, anticipazioni puntata 26 febbraio 2022: le storie e chi sono gli ospiti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni sabato l’appuntamento su Canale 5 è con C’è Posta per Te, il programma di successo, una sorta di ‘romanzo popolare’ condotto da anni, da più di 15 ormai, da Maria De Filippi. Tra storie, gelosie e tradimenti, in ogni puntata c’è spazio anche per le belle emozioni con tantissimi ospiti vip in studio. Gli ospiti di C’è Posta per Te: cosa vedremo in tv Dopo Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne sabato 26 febbraio a C’è Posta per Te arriveranno due grandi ospiti, molto amati dal pubblico. Stiamo parlando di Raoul Bova, che presto rivedremo in tv nella fiction ‘Don Matteo’ e di Francesco Totti, il capitano e la leggenda della Roma che da giorni è al centro del gossip. Il motivo? La presunta crisi tra lui e sua moglie Ilary Blasi, poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni sabato l’appuntamento su Canale 5 è con C’èper Te, il programma di successo, una sorta di ‘romanzo popolare’ condotto da anni, da più di 15 ormai, da Maria De Filippi. Tra, gelosie e tradimenti, in ognic’è spazio anche per le belle emozioni con tantissimivip in studio. Glidi C’èper Te: cosa vedremo in tv Dopo Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne sabato 26a C’èper Te arriveranno due grandi, molto amati dal pubblico. Stiamo parlando di Raoul Bova, che presto rivedremo in tv nella fiction ‘Don Matteo’ e di Francesco Totti, il capitano e la leggenda della Roma che da giorni è al centro del gossip. Il motivo? La presunta crisi tra lui e sua moglie Ilary Blasi, poi ...

