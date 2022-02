Castaldo: "Blue economy è settore trainante per l'economia italiana" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “I temi dei porti del Mediterraneo devono essere centrali, considerate le ambizioni dell'Europa e dell'Italia nell'ottica geopolitica. Il Pnrr è fondamentale perché permetterà la riuscita di questo piano, puntando allo sviluppo e alla riduzione delle emissioni”. A dichiararlo, nel corso del suo intervento all'iniziativa “economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, è stato il Vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. “La Blue economy è un vero e proprio settore trainante per l'economia italiana. Bisogna intervenire nel contrastare la burocrazia per tornare ad essere attrattivi”, ha continuato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “I temi dei porti del Mediterraneo devono essere centrali, considerate le ambizioni dell'Europa e dell'Italia nell'ottica geopolitica. Il Pnrr è fondamentale perché permetterà la riuscita di questo piano, puntando allo sviluppo e alla riduzione delle emissioni”. A dichiararlo, nel corso del suo intervento all'iniziativa “del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, è stato il Vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo. “Laè un vero e proprioper l'. Bisogna intervenire nel contrastare la burocrazia per tornare ad essere attrattivi”, ha continuato.

