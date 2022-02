Caso Open, la procura di Genova chiede l’archiviazione per i pm di Firenze denunciati da Renzi (Di venerdì 25 febbraio 2022) La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati e, allo stesso tempo, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo a carico dei pubblici ministeri di Firenze, titolari dell’inchiesta Open. Si tratta dei magistrati denunciati dal leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo che al senatore arrivò la richiesta di rinvio a giudizio a carico suo e di altre dieci persone a causa di presunte irregolarità nei finanziamenti della Fondazione Open, nota per essere stata la “cassaforte” che ha supportato l’ascesa di Renzi da sindaco di Firenze fino al ruolo di premier. Così hanno deciso i pm genovesi, che avrebbero svolto «un esame molto approfondito della questione» e su tutto il fascicolo, contenente le accuse nei ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladiha iscritto nel registro degli indagati e, allo stesso tempo, ha chiestodel fascicolo a carico dei pubblici ministeri di, titolari dell’inchiesta. Si tratta dei magistratidal leader di Italia Viva Matteodopo che al senatore arrivò la richiesta di rinvio a giudizio a carico suo e di altre dieci persone a causa di presunte irregolarità nei finanziamenti della Fondazione, nota per essere stata la “cassaforte” che ha supportato l’ascesa dida sindaco difino al ruolo di premier. Così hanno deciso i pm genovesi, che avrebbero svolto «un esame molto approfondito della questione» e su tutto il fascicolo, contenente le accuse nei ...

Advertising

petergomezblog : Intervento in Aula sul caso “Open” di Piero Grasso. Personalmente condivido al 100 per 100 - ilriformista : Probabilmente però molti magistrati non hanno mai letto quell’articolo, oppure non conoscono bene la lingua italian… - matteorenzi : Caso #Open. Per la quinta volta la Cassazione critica i PM fiorentini. Niente risarcisce il dolore di questi mesi m… - MariaLu91149151 : RT @rosadineve: Udite, Udite ! Il PM accusato da una collega di molestie sessuali, che giorni fa ha chiesto il rinvio a giudizio per Renzi… - Balu875651831 : RT @LaNotiziaTweet: Veto #M5S su Renzi e Calenda. Il campo largo di Letta si restringe. Affondo di Conte dopo il voto sul caso Open al Sena… -