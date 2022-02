Caso Ilary-Totti, perché Alex Nuccetelli salta l’Isola dei Famosi (Di venerdì 25 febbraio 2022) La vicenda Ilary Blasi – Francesco Totti non accenna a sgonfiarsi neanche dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore che, in modo poco convinto ed entusiasta, ha negato tutto tramite quattro brevi storie Instagram. Questa volta il focus non è direttamente su di loro, ma in qualche modo li coinvolge brevemente: Alex Nuccetelli non sarà all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il pr romano, agli onori di cronaca anche come ex compagno di Antonella Mosetti, ha confermato che doveva essere tra i naufraghi confermati per l’Honduras, ma qualcosa è andato storto. Alcuni pensano che il motivo sia chiaro: è “coinvolto” nell’affaire matrimonio naufragato in casa Totti. Proprio lui, che 20 anni fa ha fatto incontrare e innamorare Francesco e ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022) La vicendaBlasi – Francesconon accenna a sgonfiarsi neanche dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore che, in modo poco convinto ed entusiasta, ha negato tutto tramite quattro brevi storie Instagram. Questa volta il focus non è direttamente su di loro, ma in qualche modo li coinvolge brevemente:non sarà aldeicondotta daBlasi. Il pr romano, agli onori di cronaca anche come ex compagno di Antonella Mosetti, ha confermato che doveva essere tra i naufraghi confermati per l’Honduras, ma qualcosa è andato storto. Alcuni pensano che il motivo sia chiaro: è “coinvolto” nell’affaire matrimonio naufragato in casa. Proprio lui, che 20 anni fa ha fatto incontrare e innamorare Francesco e ...

sisalvichivuole : @DeerEwan @stanzaselvaggia certo che passare dal caso Totti /Ilary a questo dimostra la lungimiranza di questa giornalista ... - livingdaylights : @ineffablecris MA POI NEL CASO ILARY HA TASTE CIOE T0TTI BRUTTO NON È E LUCA È LUCA ???? - starksmagic : RT @ToniaPeluso: La maestria con cui Ilary fa una storia non direttamente sullo scoop ma poi finge di inquadrare per caso Francesco perché… - infoitcultura : Teo Mammucari furioso interviene sul caso Francesco Totti e Ilary Blasi: 'Adesso basta, vi dico io la - xharryssmiles : RT @ToniaPeluso: La maestria con cui Ilary fa una storia non direttamente sullo scoop ma poi finge di inquadrare per caso Francesco perché… -