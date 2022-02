CASA TREND GRUPPO TECNOCASA: è on line la sedicesima edizione (Di venerdì 25 febbraio 2022) – 25.02.2022 – ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE E CREDITIZIO ITALIANO “Il 2021 ha messo in luce un mercato immobiliare in ripresa, con compravendite e prezzi in aumento. Quello che sembrava essere una spinta dovuta al lockdown a cui siamo stati sottoposti si è invece confermato un TREND consolidato. C’è desiderio di CASA e, parte dei risparmi accumulati durante la pandemia, si stanno riversando sulla CASA” Sono queste le prime considerazioni contenute nella prefazione della sedicesima edizione di “CASA TREND”, pubblicazione annuale del GRUPPO TecnoCASA. Grazie alla presenza di una rete capillare di professionisti preparati e dotati di strumenti utili alla rilevazione sistematica dei dati, gli analisti dell’Ufficio Studi hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) – 25.02.2022 – ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE E CREDITIZIO ITALIANO “Il 2021 ha messo in luce un mercato immobiliare in ripresa, con compravendite e prezzi in aumento. Quello che sembrava essere una spinta dovuta al lockdown a cui siamo stati sottoposti si è invece confermato unconsolidato. C’è desiderio die, parte dei risparmi accumulati durante la pandemia, si stanno riversando sulla” Sono queste le prime considerazioni contenute nella prefazione delladi “”, pubblicazione annuale delTecno. Grazie alla presenza di una rete capillare di professionisti preparati e dotati di strumenti utili alla rilevazione sistematica dei dati, gli analisti dell’Ufficio Studi hanno ...

Advertising

infoitsport : Casa Trend, Gruppo Tecnocasa: online la sedicesima edizione - TrendOnline : Hai una seconda #casa e desideri darla in #affitto? Ti chiedi in che modo puoi trarre da ciò il massimo guadagno? E… - Disagio4all : @ErsiGiliberti Si infatti è davvero vergognoso è inaccettabile. In un momento in cui le casa di moda stanno abbando… - OtanacLuke : @Mov5Stelle @iunioromano Se ne lasciate qualche altro a casa forse invertite il trend , maledetti - chevitemerd : RT @ciccimitterrand: in un mondo giusto questa foto sarebbe già sulle moodboard di OGNI SINGOLA casa di moda che abbia deciso di cavalcare… -