Carro armato russo travolge auto di un civile | anziano incastrato tra le lamiere

Advertising

matteosalvinimi : Immagini che spezzano il cuore. Anziano miracolosamente vivo dopo essere stato investito da un carro armato a Kyiv… - RaiNews : Alcuni profili social iniziano a mostrare mezzi militari russi sulle strade alla periferia della capitale ucraina,… - Ricky7d : RT @krvcktr: IMPORTANTE in questo video un carro armato russo investe VOLONTARIAMENTE un auto CIVILE con delle persone dentro! Questo gesto… - Melagolden : RT @krvcktr: IMPORTANTE in questo video un carro armato russo investe VOLONTARIAMENTE un auto CIVILE con delle persone dentro! Questo gesto… - Takayama_Man22 : RT @tweetnewsit: #UkraineInvasion, carro armato russo travolge un'auto civile a Kiev, donna anziana rimane intrappolata nelle lamiere #vide… -

Ultime Notizie dalla rete : Carro armato

Unrusso ha travolto l'auto di un civile a Kiev. Anziano rimasto incastrato tra le lamiereIMPORTANTE in questo video unrusso investe VOLONTARIAMENTE un auto CIVILE con delle persone dentro! Questo gesto non può passare inosservato!!!! #StopWar #Ukraina #Ucrainarussia #...(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lo scatto di un carro armato che avanza sotto un cielo grigio. Una foto senza tempo che rende l'idea di un drammatico ritorno al passato. Potrebbe essere stata scattata nella ...(LaPresse) Immagini terribili in arrivo da Kiev dove nelle ultime ore l'esercito russo è arrivato a pochi chilometri dal centro della capitale ucraina. Sui ...