Caro pane. Le conseguenze della guerra a tavola (anche in Italia) (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina non solo è drammaticamente vicina per l'Italia, ma ha una ripercussione diretta sull'aumento degli alimenti. Dall'inizio dell'invasione russa i prezzi del grano, il mais e altri prodotti agroalimentari sono schizzati nella Borsa di Chicago e le quotazioni del Matif di Parigi, borsa di riferimento per le materie prime agricole in Europa. È record per il valore del grano tenero, che ha raggiunto il picco più alto per i contratti a scadenza: 311,50 euro. Il prezzo di una tonnellata di grano è aumentato a 344 euro, recuperando un po' prima della chiusura del mercato. Al momento non ci sarebbero carichi sul Mare Nero e i porti sarebbero stati chiusi, per cui i prezzi continueranno ad aumentare inevitabilmente. Le raccolte future sono già aumentate del 5%, come conseguenza della minaccia in due delle ...

