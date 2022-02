Caro carburanti | dopo l’attacco russo all’Ucraina i prezzi già alti schizzano alle stelle Ecco la situazione oggi negli impianti italiani

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Puntualmente, con l’aggravarsi dellasul fronte ucraino, nello scenario internazionale le quotazioni deisono schizzate, misurando una distanza di 24 ore con ben 5 centesimi di aumento. Un vero e proprio exploit che non tarderà a riflettersi anche da noi, dove già da mesi i distributori sono ‘praticati’ il meno possibile.: con il Brent che viaggia intorno ai 98 dollari al barile, Q8 (+ 3 cent al litro) e Tamoil (+1), i primi a ‘ritoccare’ Non a caso giàsi parla del Brent che viaggia intorno ai 98 dollari al barile che, tradotto dpuntuali rilevazioni condotte da Staffetta Quotidiana, indica un aumentato di 3 centesimi al litro idi benzina e gasolio per Q8 mentre, al ...

... al tavolo del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ha annunciato lo stanziamento di 80 milioni di euro per interventi destinati a calmierare ile il costo ...... traversale, perché ormai tutti i settori sono colpiti dalla crisi, per l'alto costo dei... sospinti dai venti di guerra: 'Se ilpetrolio spinto dall'invasione dell'Ucraina costringe le ...Non soltanto provvedendo a una redistribuzione delle accise che la Regione ha incassato dalla maggiorazione del costo del carburante, ma anche stornando risorse, come sta accadendo in altre realtà ita ...Scaffali vuoti. Iniziano a svuotarsi i supermercati in Puglia. Il combinato disposto tra l'effetto psicosi e i blocchi dei camionisti sta determinando una situazione complessa. Le mancanze ...