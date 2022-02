Caro carburante, c’è il rischio dello stop delle merci (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Monica De Santis Prosegue nel salernitano come nel resto d’Italia la mobilitazione degli autotrasportatori che in maniera spontanea presidiano strade e atutostrade fermando i propri mezzi ai bordi della carreggiata per protestare contro il Caro-carburante e l’aumento dei costi di gestione. Il traffico veicolare è stato rallentato anche nella giornata di ieri ma senza blocchi, ma la situazione – dicono gli addetti ai lavori – potrebbe cambiare con un inasprimento della protesta in mancanza di risposte da parte del governo. Su alcuni dei tir fermi in Italia sono attaccati dei manifesti con la scritta: “Il governo non ha compreso la situazione. Questa è la risposta che abbiamo ricevuto. Facciamo capire quanto costa fermare l’autotrasporto in Italia”. Sempre nella giornata di ieri decine di tir stanno attuando da qualche ora un blocco sull’A1 ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Monica De Santis Prosegue nel salernitano come nel resto d’Italia la mobilitazione degli autotrasportatori che in maniera spontanea presidiano strade e atutostrade fermando i propri mezzi ai bordi della carreggiata per protestare contro ile l’aumento dei costi di gestione. Il traffico veicolare è stato rallentato anche nella giornata di ieri ma senza blocchi, ma la situazione – dicono gli addetti ai lavori – potrebbe cambiare con un inasprimento della protesta in mancanza di risposte da parte del governo. Su alcuni dei tir fermi in Italia sono attaccati dei manifesti con la scritta: “Il governo non ha compreso la situazione. Questa è la risposta che abbiamo ricevuto. Facciamo capire quanto costa fermare l’autotrasporto in Italia”. Sempre nella giornata di ieri decine di tir stanno attuando da qualche ora un blocco sull’A1 ...

