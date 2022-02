Carnevale, furti e movida: riunione tecnica in Prefettura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, la riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germano Passafiume ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Eugenio Bua. Il Consesso ha proceduto ad una verifica delle risultanze dei servizi di controllo disposti dal Questore nel weekend per garantire maggiore sicurezza nelle principali vie e piazze del Comune capoluogo, che costituiscono ritrovo abituale dei giovani, in particolare nelle ore serali. Si è preso atto che, nella serata di sabato 19 febbraio u.s., sono state rilevate 4 violazioni per la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 da parte di un circolo già ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, ladi Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germano Passafiume ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Eugenio Bua. Il Consesso ha proceduto ad una verifica delle risultanze dei servizi di controllo disposti dal Questore nel weekend per garantire maggiore sicurezza nelle principali vie e piazze del Comune capoluogo, che costituiscono ritrovo abituale dei giovani, in particolare nelle ore serali. Si è preso atto che, nella serata di sabato 19 febbraio u.s., sono state rilevate 4 violazioni per la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 da parte di un circolo già ...

