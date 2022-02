Carnevale 2022, domenica sfilata in maschera a San Martino delle Scale (Di venerdì 25 febbraio 2022) domenica 27 dalle ore 9.30 presso il Bosco della Madonna al Bosco del Villaggio Montano si terrà una sfilata per bambini in maschera. La festa prevede anche una premiazione finale, affidata ad una serissima…si fa per dire…giuria. Per i più piccoli previsti momenti di intrattenimento con disegni e attività, per i più grandetti (5-12 anni) una caccia al tesoro in squadre. Per i genitori c’è la possibilità di avere bibite, fare la salsicciata sulla brace e per tutti dolci a volontà. Previsto un requisito fondamentale per partecipare alla festa: venire con la voglia di fare quattro chiacchiere e nuove conoscenze in serenità. Il Bosco della Cappella della Madonna al Bosco merita di essere conosciuto e valorizzato. La quota di partecipazione per i bimbi è di 3 €. Per gli adulti l’ingresso è libero. Nella locandina tutte le informazioni ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 25 febbraio 2022)27 dalle ore 9.30 presso il Bosco della Madonna al Bosco del Villaggio Montano si terrà unaper bambini in. La festa prevede anche una premiazione finale, affidata ad una serissima…si fa per dire…giuria. Per i più piccoli previsti momenti di intrattenimento con disegni e attività, per i più grandetti (5-12 anni) una caccia al tesoro in squadre. Per i genitori c’è la possibilità di avere bibite, fare la salsicciata sulla brace e per tutti dolci a volontà. Previsto un requisito fondamentale per partecipare alla festa: venire con la voglia di fare quattro chiacchiere e nuove conoscenze in serenità. Il Bosco della Cappella della Madonna al Bosco merita di essere conosciuto e valorizzato. La quota di partecipazione per i bimbi è di 3 €. Per gli adulti l’ingresso è libero. Nella locandina tutte le informazioni ...

