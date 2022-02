Cantante Mascherato, salta la puntata del 25 febbraio 2022: l'annuncio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l'annullamento della messa in onda di Doc Nelle tue mani 2 di giovedì 24 febbraio 2022, la Rai ha annunciato un altro cambiamento. Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci salta la puntata di venerdì 25 febbraio 2022. Vediamo cosa andrà in onda al posto del talent show. Cantante Mascherato: salta la puntata del 25 febbraio 2022 Il Cantante Mascherato è costretto ad uno stop. Come accaduto a tanti altri programmi della televisione di Stato, anche il talent show condotto da Milly Carlucci si ferma a causa della guerra esplosa tra Ucraina e Russia. La notizia sul cambio di programmazione è stata resa pubblica dai ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo l'annullamento della messa in onda di Doc Nelle tue mani 2 di giovedì 24, la Rai ha annunciato un altro cambiamento. Ildi Milly Carlucciladi venerdì 25. Vediamo cosa andrà in onda al posto del talent show.ladel 25Ilè costretto ad uno stop. Come accaduto a tanti altri programmi della televisione di Stato, anche il talent show condotto da Milly Carlucci si ferma a causa della guerra esplosa tra Ucraina e Russia. La notizia sul cambio di programmazione è stata resa pubblica dai ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Sorteggi Conference League - 50mille+ 2. Atm - 20mille+ 3. Lukaku - 20mille+ 4. Matteo Berrettini - 20mille+ 5.… - about__sven : io spero che Milly non abbia mai guardato Il Cantante Mascherato Svezia perché lì ha vinto una maschera chiamata DISTRIBUTORE DI CARAMELLE - anodeforcruelty : Devo sentire le mie amiche voglia zero mi sono ricordata adesso che ci sarebbe il cantante mascherato stasera e io… - ilgiornale : La Rai ha modificato i palinsesti per lasciar spazio all'informazione dal fronte ucraino: dopo Doc nelle tue mani s… - piccoIiboati : non a detto fatto che hanno semi spoilerato che sotto medusa del cantante mascherato c'è bianca guaccero -