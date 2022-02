(Di venerdì 25 febbraio 2022)In 32 anni di onorata carriera tricolore, quello che è accaduto negli ultimi giorni aè una vera rarità. Questa volta, però, le lenzuola bollenti di Brooke Logan non c’entrano. A destare “scalpore” e malcontento è la mancata messa in onda dellanumero 8427 della soap opera statunitense da parte di5. Non un episodio da censura e nemmeno un episodio insignificante bensì la specialenatalizia. Il motivo? DavideMaggio.it è in grado di venire a capo ad uno gialli che sta arrovellando i telespettatori più accaniti della soap. Se qualcuno ipotizzava una scelta mirata della rete per evitare di trasmettere unanatalizia, a Natale passato da 2 mesi, si sbaglia. Ci risulta, infatti, che Mediaset non avrebbe clamorosamente ricevuto la ...

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Canale 5 ha saltato una puntata di Beautiful. Ecco perchè - Mattiabuonocore : Canale 5 ha saltato una puntata di Beautiful. Ecco perchè -

Ultime Notizie dalla rete : Canale saltato

DavideMaggio.it

... gli abbonati potranno dunque rivolgersi alSky Sport 24, che si trova al numero 200 della ... che di conseguenza hannoi playoff e torneranno in scena solamente per questi ottavi a marzo.Solo che èfuori che il software è stracarico di malware - e per giunta, naturalmente, non ... Di seguito il video trasmesso in diretta dalRed Panda Mining che mostra gli effetti ...In 32 anni di onorata carriera tricolore, quello che è accaduto negli ultimi giorni a Beautiful è una vera rarità. Questa volta, però, le lenzuola bollenti di Brooke Logan non c’entrano. A destare “sc ...I Fatti Vostri, puntata breve oggi: cancellato lo spazio dell'oroscopo del giorno di Paolo Fox Giorni particolari quelli in corso per i palinsesti ...