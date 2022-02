Calciomercato, parla contro la guerra: la società gli rescinde il contratto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Zenit San Pietroburgo, ufficiale: il contratto di Rakitskiy è stato rescisso L'esterno difensivo russo Artem Rakitskiy non sarà più un calciatore del club campione di Russia in carica Zenit San Pietroburgo. Come riporta l'agenzia TASS, l'ufficialità della rescissione del contratto è arrivata questa mattina. Rakitskiy, classe '94, è dunque svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra.? Una clamorosa indiscrezione di mercato è arrivata dalla Russia: la società ha deciso di rescindere il contratto dopo aver rifiutato di entrare in guerra. La storia specifica raccontata dai media locali è avvenuta esattamente al Campionato di Suzhou, ed era legata a una squadra che sicuramente non era in seconda divisione. Infatti, a giudicare da recenti indiscrezioni, lo Zenit San ... Leggi su goalnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Zenit San Pietroburgo, ufficiale: ildi Rakitskiy è stato rescisso L'esterno difensivo russo Artem Rakitskiy non sarà più un calciatore del club campione di Russia in carica Zenit San Pietroburgo. Come riporta l'agenzia TASS, l'ufficialità della rescissione delè arrivata questa mattina. Rakitskiy, classe '94, è dunque svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra.? Una clamorosa indiscrezione di mercato è arrivata dalla Russia: laha deciso dire ildopo aver rifiutato di entrare in. La storia specifica raccontata dai media locali è avvenuta esattamente al Campionato di Suzhou, ed era legata a una squadra che sicuramente non era in seconda divisione. Infatti, a giudicare da recenti indiscrezioni, lo Zenit San ...

