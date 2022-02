Calcio: Spezia.Thiago Motta'Vicini a Kovalenko,Roma fatta per l'Europa' (Di venerdì 25 febbraio 2022) "La storia ci ha insegnato che le guerre vanno evitate", dice il tecnico dei liguri LA Spezia - "Kovalenko si sta allenando bene, ovviamente è un momento difficile per lui e per tutti noi a livello ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "La storia ci ha insegnato che le guerre vanno evitate", dice il tecnico dei liguri LA- "si sta allenando bene, ovviamente è un momento difficile per lui e per tutti noi a livello ...

CapitanoPaolo90 : @SimonBr1989 Non ricordo squadre dominare 90 minuti di tutte le 38 partite di campionato .. il calcio non si vince… - bintYusuf___ : RT @saveriocamba: Come sempre facciamo scuola ?? E dopo la schifezza con lo Spezia mi sa che tornerò a non commentare calcio per un bel po'… - BobbySoloX : @saIva___ È una giustificazione eccome, annulla il gol e sono tre punti. Spezia napili e udinese, sono SETTE PUNTI… - FiglioDelCalcio : @86_longo Potete dire quello che volete, che il Milan ha giocato male e non gioca il miglior calcio, ma gli episodi…

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spezia Serie A, Milan - Udinese 1 - 1. Stasera Genoa - Inter: formazioni ufficiali Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 ... Bologna - Spezia 2 - 1: gol e highlights Leao porta avanti il Milan poco prima della mezz'ora, ...

Calcio: Spezia.Thiago Motta'Vicini a Kovalenko,Roma fatta per l'Europa' ... a due giorni dal match casalingo di domenica contro la Roma, il tecnico dello Spezia, rivolge un pensiero al momento che sta vivendo l'Ucraina e, a distanza, il suo giocatore. Il calcio va avanti e ...

Distretti Ecologici nuovo Main Sponsor dello Spezia Calcio

Da serie A solidarietà a Ucraina, Lazio-Napoli big match Entornointeligente.com / ROMA. â?” É un grido sommesso di dolore ma testimonia la preoccupazione del calcio: dopo il covid câ??è ora la guerra in Ucraina. La serie A, coi 5' di inizio in ritardo nel f ...

