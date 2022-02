**Calcio: Serie A, stagione 2022/23 inizia il 14 agosto, abolito gol doppio in trasferta in Coppa Italia** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La stagione sportiva 2022/23 prenderà il via il 14 agosto. Lo ha deciso il Consiglio della Lega calcio di Serie A e lo ha comunicato il vicepresidente Luca Percassi ai club oggi nel corso dell'assemblea a Milano. Il Consiglio ha inoltre deciso l'abolizione della regola del gol doppio in trasferta, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe Europee, anche per la Coppa Italia 2022/2023. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Lasportiva/23 prenderà il via il 14. Lo ha deciso il Consiglio della Lega calcio diA e lo ha comunicato il vicepresidente Luca Percassi ai club oggi nel corso dell'assemblea a Milano. Il Consiglio ha inoltre deciso l'abolizione della regola del golin, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe Europee, anche per laItalia/2023.

