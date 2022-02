Calcio, la UEFA annuncia lo spostamento della finale di Champions League allo Stade de France di Saint-Denis (Di venerdì 25 febbraio 2022) Arriva la decisione da parte della UEFA dopo l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina. Dopo una riunione straordinaria tenutasi questa mattina, il massimo organo calcistico continentale ha optato per spostare la finale di Champions League, che era in programma a San Pietroburgo per il prossimo 28 maggio, allo Stade de France di Saint-Denis, a 20 chilometri dal centro di Parigi. Già nella giornata di ieri, subito dopo l’invasione russa nel Donbass, la UEFA aveva lasciato intendere che l’ultimo atto della massima competizione del vecchio continente non sarebbe stata disputata nello stadio di San Pietroburgo, costruito nell’ottica dei Mondiali 2018 e finanziato ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Arriva la decisione da partedopo l’attaccoRussia nei confronti dell’Ucraina. Dopo una riunione straordinaria tenutasi questa mattina, il massimo organo calcistico continentale ha optato per spostare ladi, che era in programma a San Pietroburgo per il prossimo 28 maggio,dedi, a 20 chilometri dal centro di Parigi. Già nella giornata di ieri, subito dopo l’invasione russa nel Donbass, laaveva lasciato intendere che l’ultimo attomassima competizione del vecchio continente non sarebbe stata disputata nello stadio di San Pietroburgo, costruito nell’ottica dei Mondiali 2018 e finanziato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Uefa si avvia a sospendere l'assegnazione della finale Champions 2022 del prossimo 28 maggio a San Pie… - fanpage : La Uefa ha deciso: la finale di Champions League non si terrà a San Pietroburgo (come inizialmente previsto) ma a P… - Gazzetta_it : L’Uefa ha deciso: finale Champions da San Pietroburgo a Parigi #champions - infoitsport : Bellinazzo: 'Guerra russo-ucraina? Ci sarà impatto nel calcio, pressione sulla UEFA per Gazprom' - OA_Sport : Deciso lo spostamento della finale di Champions League allo Stade de France -