Calcio: Italiano 'Non pensiamo alla Juve, testa al 100% sul Sassuolo' (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Affrontiamo una squadra di grande qualità che ha fatto male alle grandi", dice il tecnico viola FIRENZE - "Noi stiamo costruendo e crescendo, abbiamo alti e bassi che eviterei volentieri, pero' siamo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Affrontiamo una squadra di grande qualità che ha fatto male alle grandi", dice il tecnico viola FIRENZE - "Noi stiamo costruendo e crescendo, abbiamo alti e bassi che eviterei volentieri, pero' siamo ...

Advertising

GiovaAlbanese : Alessio #Dionisi e Vincenzo #Italiano alzano (e di tanto) il livello del nostro calcio. Va riconosciuto, anche ques… - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Nessuno pensi alla Juve: testa solo al Sassuolo' - Dimsuonosoft : Guerra Russia-Ucraina: il calcio italiano scende in campo unito per la pace. Partite spostate di 5 minuti @FIGC - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Noi simili al Sassuolo: giochiamo senza fare calcoli': Il tecnico: 'Guai a pensare alla Juve… - ytali_ : Auguri per i suoi ottant'anni al “mitico” #DinoZoff, uno dei più grandi portieri della storia, il simbolo più auten… -