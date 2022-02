Brutto colpo per Milly Carlucci: stop improvviso il giorno prima della diretta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche per Milly Carlucci è successo proprio quello che si sospettava. Brutto colpo per lei, che subisce una pausa pesante Milly Carlucci (Youtube)E’ la conduttrice di tanti programmi di successo targati Rai, a cui sa dare eleganza e profondità. Milly Carlucci ormai ha esperienza da vendere come conduttrice e si è spesso trovata anche in situazioni non facili da gestire. Ballando con le Stelle è il suo programma storico, che conduce fin dalla sua prima edizione nel 2005. Con gli anni ha variato molyo nel panorama di programmi presentati, spaziando sia a trasmissioni di pattinaggio sul ghiaccio che a contest più ironici, come Il Cantante Mascherato. Poche ore fa, però, è arrivata la conferma di uno stop importante. Altro ... Leggi su specialmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche perè successo proprio quello che si sospettava.per lei, che subisce una pausa pesante(Youtube)E’ la conduttrice di tanti programmi di successo targati Rai, a cui sa dare eleganza e profondità.ormai ha esperienza da vendere come conduttrice e si è spesso trovata anche in situazioni non facili da gestire. Ballando con le Stelle è il suo programma storico, che conduce fin dalla suaedizione nel 2005. Con gli anni ha variato molyo nel panorama di programmi presentati, spaziando sia a trasmissioni di pattinaggio sul ghiaccio che a contest più ironici, come Il Cantante Mascherato. Poche ore fa, però, è arrivata la conferma di unoimportante. Altro ...

Advertising

mallishi87 : #solex Se il Belli non si dovesse presentare in puntata il prossimo Lunedi,sarebbe un duro colpo per noi Solex. Se… - infoitsport : Juventus, che brutto colpo: la notizia che allarma Agnelli - flip2728 : @SuperTennisTv @HubertHurkacz @BMWItalia COMPLIMENTI A SPALLUTO CHE IN CRONACA COME SEMPRE HA CANNATO TUTTO PRESO D… - tutticonvocati : ???@filippomricci: #NapoliBarcellona: serata ricca di suggestioni, una tra Napoli e Barca chiude con l'Europa, per e… - srgjuvefan : @ditonellapiaga pensa se venissi a conoscenza del fatto che molti gamer ha una vita appagata e senza cali di autost… -