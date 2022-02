Brentford, Frank: «Eriksen domani convocato e giocherà» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha annunciato una notizia molto importante in vista della partita di domani: Eriksen sarà convocato e giocherà Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha presentato in conferenza la sfida che aspetterà la sua squadra nel weekend. La notizia molto positiva riguarda Christian Eriksen, che tornerà in campo dopo il lungo stop dovuto ai problemi cardiaci. Termina un calvario interminabile per il danese e torna tra i convocati pronto per scendere in campo per uno spezzone di partite. Lo stesso allenatore l’ha affermato: «Eriksen sarà a disposizione e scenderà in campo domani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del, Thomas, ha annunciato una notizia molto importante in vista della partita disaràThomas, allenatore del, ha presentato in conferenza la sfida che aspetterà la sua squadra nel weekend. La notizia molto positiva riguarda Christian, che tornerà in campo dopo il lungo stop dovuto ai problemi cardiaci. Termina un calvario interminabile per il danese e torna tra i convocati pronto per scendere in campo per uno spezzone di partite. Lo stesso allenatore l’ha affermato: «sarà a disposizione e scenderà in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

