Brasile | Tite dirà addio alla Nazionale dopo il Mondiale

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Ct dellaBrasiliana,al suo incaricoildel 2022 in Qatar I Mondiali del 2022 in Qatar sarà l’ultimo sulla panchina delper. Lo stesso Ct ha rilasciato alcune dichiarazioni su SportTv. Ecco le sue parole: «i Mondiali lascerò l’incarico. Ho avuto un’opportunità unica, ritrovandomi ad occupare un posto molto ambito da tanti professionisti con grandi capacità. Il calcio, però, è fatto di cicli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

RSI.ch Informazione

Tite è arrivato sulla panchina della nazionale verdeoro nell'anno 2016, al termine della sua esperienza al Corinthians, conclusasi con la vittoria del campionato nazionale. Ha ... Alla guida di Neymar e compagni ha poi vinto la Coppa America nel 2019, anno in cui il Brasile ha ospitato la manifestazione.