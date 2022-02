Brasile, il presidente della Federazione Caboclo sospeso per molestie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rogerio Caboclo, ex presidente della Federazione brasiliana, è stato sospeso dalla sua carica dall’Assemblea Generale L’Assemblea Generale della Federcalcio brasiliana ha deciso di sospendere l’ex presidente Rogério Caboclo per un periodo pari a 41 mesi, in seguito alle accuse di molestie pervenute un anno fa da un’altra dipendente. Emergono dettagli sconvolgenti: Caboclo avrebbe umiliato più e più volte la donna, chiedendole ad esempio dettagli intimi o costringendola a mangiare un biscotto per cani mentre la chiamava “cagna”. In attesa delle nuove elezioni, la carica verrà ricoperta da Ednaldo Rodrigues Gomes. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rogerio, exbrasiliana, è statodalla sua carica dall’Assemblea Generale L’Assemblea GeneraleFedercalcio brasiliana ha deciso di sospendere l’exRogérioper un periodo pari a 41 mesi, in seguito alle accuse dipervenute un anno fa da un’altra dipendente. Emergono dettagli sconvolgenti:avrebbe umiliato più e più volte la donna, chiedendole ad esempio dettagli intimi o costringendola a mangiare un biscotto per cani mentre la chiamava “cagna”. In attesa delle nuove elezioni, la carica verrà ricoperta da Ednaldo Rodrigues Gomes. L'articolo proviene da Calcio News 24.

