Borsa: Europa rallenta, gira in calo Milano ( - 0,2%) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Borse europee rallentano dopo lo sprint iniziale. Nel Vecchio continente sono in modesto rialzo le banche (+0,1%) e l'energia (+0,5%) mentre il prezzo del petrolio prosegue la corsa e il gas è in ...

fisco24_info : Borsa: Europa rallenta, gira in calo Milano (-0,2%): Petrolio prosegue la corsa, gas in calo. Euro in calo su dolla… - InvestoPro_ita : L'offensiva di #Putin contro l'#Ucraina ha travolto ieri le piazza europee e #PiazzaAffari è stata la peggiore, con… - CafonaFinanza : Non é bello parlare di soldi, investimenti e di crolli di borsa durante una guerra in Europa ma, ehi!, non ho un bl… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa rimbalza,investitori valutano sanzioni: Francoforte (+1,27%), Parigi (+0,78%), Londra (+1,02%)